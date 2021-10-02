Завершены раскопочные работы на верхней части тоннеля Т5 на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша

Завершены раскопочные работы на верхней части тоннеля Т5 на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

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