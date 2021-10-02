https://news.day.az/society/1386801.html Завершены раскопочные работы на верхней части тоннеля Т5 на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша - ФОТО
Завершены раскопочные работы на верхней части тоннеля Т5 на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша - ФОТО
Завершены раскопочные работы на верхней части тоннеля Т5 на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
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