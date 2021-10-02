Стипендиаты образовательной программы министерства транспорта, связи и высоких технологий начали обучение

Состоялась встреча со школьниками и студентами, выигравшими стипендиальную программу, объявленную Министерством транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ). В мероприятии, которое прошло в рамках проекта, приняли участие советник министра транспорта, связи и высоких технологий Фарид Ахмедов, менеджер компании Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев, представители других технологических компаний, функционирующих в Азербайджане, в том числе Whelp и Sumaks, а также школьники, студенты и их родители.

Поздравив родителей и студентов, Фарид Ахмедов подробно рассказал о стипендиальной программе. Он отметил, что организация и осуществление цифровой трансформации в стране, формирование инновационной экосистемы - основные задачи, которые поставлены перед МТСВТ. По его словам, также одна из основных целей министерства - в ближайшем будущем превратить Азербайджан в центр технологических услуг и увеличить долю экспортируемой из страны ИКТ-продукции в ВВП. Советник министра подчеркнул, что выполнение поставленных задач требует привлечения к этой работе высококвалифицированных кадров. "В связи с цифровой трансформацией подготовка специалистов с новыми навыками и способностями для рынка труда стала необходимостью. Надеемся, что стипендиальная программа придаст серьезный толчок этому процессу. В первый месяц после объявления стипендиальной программы было зарегистрировано более 5 тысяч участников", - заявил Фарид Ахмедов, подчеркнув, что около 500 человек станут выпускниками по первому проекту.

Менеджер компании Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев сказал, что в последнее время инициативы инновационной направленности, способствующие цифровой трансформации в стране, получили высокую оценку со стороны частного сектора. Он отметил, что увеличение числа людей, обладающих передовым, инновационным и предпринимательским мышлением в сфере информационных технологий, имеет особое значение с точки зрения создания инновационных продуктов в Азербайджане.

Представитель Whelp, одного из партнеров проекта, Джамиль Агаси в своем выступлении сообщил о направлениях обучения, которые будут организованы в рамках программы. Он подчеркнул, что в рамках программы можно приобрести знания и навыки в соответствующих областях информационных технологий (облачные решения, облачное администрирование, большие данные, кибербезопасность, автоматика, электроника, различные языки программирования, UI/UX-дизайн и т.д.).

Затем состоялась презентация стипендиальной программы для школьников и студентов, а также их родителей.

Отметим, что в Code and More началось обучение по автоматике, электронике, детской электронике и облачной инженерии. А Code Academy, Израильско-азербайджанский учебный центр, Tech Academy и Центр применения и обучения ИКТ (İKT LAB) продолжают прием студентов по программе.

В рамках проекта помимо отраслевых знаний в области ИТ также будут организованы инкубационные и акселерационные программы, необходимые для технологического предпринимательства, способствующие формированию предпринимательских навыков. Одна из особенностей проекта - реализация данных программ в рамках государственно-частного партнерства с привлечением вузов и стартапов.