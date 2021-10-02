Еще один чиновник пойман на взятке

Органами прокуратуры продолжаются меры по выявлению и привлечению к ответственности должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате следственно-оперативных мероприятий главный ответственный исполнитель отдела по призыву на действительную военную службу Гаджигабульского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Рауф Гамидов был задержан при получении взятки от отца находящегося за пределами страны жителя Гаджигабульского района Шамиля Алиева (1997 г.р.) взамен на проведение повторного медицинского осмотра последнего с целью предоставления ему отсрочки от призыва на военную службу.

Рауф Гамидов привлечен в качестве обвиняемого по статье 311.2 (Получение взятки) Уголовного кодекса, в отношении него Бакинским военным судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.