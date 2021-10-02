В Азербайджане выявлено еще 684 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 684 случая заражения коронавирусом, 2 060 человек вылечились, 16 - скончались.

Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

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