https://news.day.az/society/1386874.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 60 630 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 15 293, вторую - 45 337.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 683 990.
При этом первую дозу препарата получили 4 794 136, вторую - 3 889 854 человека.
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