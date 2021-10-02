Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 60 630 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 15 293, вторую - 45 337.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 683 990.

При этом первую дозу препарата получили 4 794 136, вторую - 3 889 854 человека.