https://news.day.az/society/1386887.html В Украине уличный музыкант спел песню "Nə oldu, Paşinyan?" - ВИДЕО
В Украине уличный музыкант спел песню "Nə oldu, Paşinyan?" - ВИДЕО
В Одессе уличный музыкант cымпровизировал и спел песню "Nə oldu, Paşinyan?".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что исполнить песню с этими словами его попросили наши соотечественники, находящиеся с визитом в Украине.
Предлагаем вашему вниманию эти интересные кадры.
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