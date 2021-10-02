В Украине уличный музыкант спел песню "Nə oldu, Paşinyan?"

В Одессе уличный музыкант cымпровизировал и спел песню "Nə oldu, Paşinyan?".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что исполнить песню с этими словами его попросили наши соотечественники, находящиеся с визитом в Украине.

Предлагаем вашему вниманию эти интересные кадры.