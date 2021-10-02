Проводится расследование по факту обнаружения останков пропавшего военнослужащего

По факту нахождения останков пропавшего военнослужащего ведутся уточнения.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"Продолжается расследование по отмеченному вопросу. Общественность будет проинформирована о результатах", - говорится в сообщении.