https://news.day.az/society/1386901.html Проводится расследование по факту обнаружения останков пропавшего военнослужащего - ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ
Проводится расследование по факту обнаружения останков пропавшего военнослужащего - ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ
По факту нахождения останков пропавшего военнослужащего ведутся уточнения.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.
"Продолжается расследование по отмеченному вопросу. Общественность будет проинформирована о результатах", - говорится в сообщении.
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