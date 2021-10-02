Проведен тестовый экзамен для кандидатов в члены Коллегии адвокатов

В субботу Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана совместно с Коллегией адвокатов провел тестовый экзамен для кандидатов в члены Коллегии.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, сразу после сдачи экзамена кандидаты получили документ о результатах.

Из 280 зарегистрированных кандидатов семеро на экзамен не явились. Из 273 кандидатов, сдавших экзамен, 130 набрали 60 и выше баллов и были допущены ко второму этапу - собеседованию.

Отметим, что экзамен прошел с соблюдением санитарно-гигиенических мер, осуществляемых в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Апелляционная комиссия в связи с результатами экзамена будет работать в ГЭЦ 4-7 октября с 14:00 до 17:00. Адрес: город Баку, Насиминский район, улица А.Саламзаде, 28 (бывшее здание Бакинского Азиатского университета).