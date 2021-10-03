Прогноз погоды на 4 октября
Обнародован прогноз погоды на 4 октября.
Как сообщили Day.Az Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди, местами интенсивные.
Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 13-16, днем - 19-22 градуса тепла, в Баку ночью - 14-16, днем 19-21 градус тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
4 октября на Абшеронском полуострове ожидается влажная погода, что относительно неблагоприятно для метеочувствительных людей.
Завтра в районах Азербайджана временами пройдут дожди, местами ливни, в горных районах возможен снегопад. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 12-16, днем - 16-19 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем - 5-10 градусов тепла.
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