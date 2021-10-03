https://news.day.az/society/1386996.html Начальник полиции в Гяндже умер от коронавируса
Начальник полиции в Гяндже умер от коронавируса
В Гяндже офицер полиции умер от COVİD-19.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, начальник Управления общественной безопасности Главного управления полиции города Гянджа, полковник-лейтенант полиции Эмин Мамедов скончался.
Сообщается, что Э.Мамедов проходил курс лечения от коронавируса.
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