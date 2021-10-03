Начальник полиции в Гяндже умер от коронавируса

В Гяндже офицер полиции умер от COVİD-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, начальник Управления общественной безопасности Главного управления полиции города Гянджа, полковник-лейтенант полиции Эмин Мамедов скончался.

Сообщается, что Э.Мамедов проходил курс лечения от коронавируса.