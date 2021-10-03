В Азербайджане за сутки выявлено 712 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 712 случаев заражения коронавирусом, 1813 человек вылечились, 14 - скончались, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

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