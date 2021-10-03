https://news.day.az/society/1387019.html В Азербайджане за сутки выявлено 712 случаев заражения коронавирусом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане за сутки выявлено 712 случаев заражения коронавирусом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане за сутки выявлено 712 случаев заражения коронавирусом, 1813 человек вылечились, 14 - скончались, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
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