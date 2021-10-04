В Азербайджане водитель впал в кому, столкнувшись с буйволом

В результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Шамахы-Агсу водитель получил тяжелые травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в Шамахы в направлении Агсуинского района.

Так, Салманов Эшгин Алик оглу 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля марки "ВАЗ 2106", сбил внезапно выбежавшего на дорогу буйвола.

В результате Э.Салманов получил тяжелые травмы. В состоянии комы он был госпитализирован в одну из больниц Баку.