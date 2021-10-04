https://news.day.az/society/1387083.html В Азербайджане водитель впал в кому, столкнувшись с буйволом
В Азербайджане водитель впал в кому, столкнувшись с буйволом
В результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Шамахы-Агсу водитель получил тяжелые травмы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в Шамахы в направлении Агсуинского района.
Так, Салманов Эшгин Алик оглу 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля марки "ВАЗ 2106", сбил внезапно выбежавшего на дорогу буйвола.
В результате Э.Салманов получил тяжелые травмы. В состоянии комы он был госпитализирован в одну из больниц Баку.
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