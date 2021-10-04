https://news.day.az/society/1387095.html График телеуроков на 4 октября - ФОТО
График телеуроков на 4 октября - ФОТО
Объявлено расписание телеуроков для школьников на 4 октября в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке Министерства образования.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Минобразования.
Отметим, их можно посмотреть с 10:00 до 18:00 на YouTube-канале ведомства, в аккаунте видеоуроков в Facebook.
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