График телеуроков на 4 октября

Объявлено расписание телеуроков для школьников на 4 октября в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке Министерства образования.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Минобразования.

Отметим, их можно посмотреть с 10:00 до 18:00 на YouTube-канале ведомства, в аккаунте видеоуроков в Facebook.