В двух городах Азербайджана будут созданы американские уголки

Посол США в Азербайджане Эрл Ли Литценбергер и ректоры Лянкяранского государственного университета и Азербайджанского государственного педагогического университета подписали два меморандума о взаимопонимании о создании американского уголка в азербайджанских городах Шеки и Лянкаран, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Подписание состоялось четвертого октября в городе Баку.

На сегодня в Азербайджане уже действуют пять таких уголков - в Баку, Гяндже, Хачмазе, Сальяне и Кюрдемире.

Согласно подписанному меморандуму, жителям Шеки и Лянкарана будут предложены программы по улучшению знаний английского языка, тренинги по практическим навыкам, а также информация и ресурсы, посвященные истории, культуре и возможностям обучения в США.