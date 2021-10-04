Эксперт о строительстве альтернативной дороги на северном выезде из Баку

Государственное агентство автомобильных дорог предлагает построить альтернативную дорогу на северном выезде из Баку, чтобы разгрузить трассу Баку-Сумгайыт. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эксперт по транспортным вопросам Эльмеддин Мурадлы прокомментировал, насколько будет эффективна дорога, которую предлагают построить от Международного автовокзала на ул. Шарифзаде.

По его словам, строительство этой дороги целесообразно: "Считаю, что это частично устранит хаотичное движение на круге 20 Января. Это северные ворота столицы, чем удобнее и безопаснее они будут, тем лучше"

Эксперт добавил, что такая же ситуация и на Хырдаланском круге. Если в дальнейшем там будут проводиться работы по расширению, то все дома вдоль дороги должны быть снесены: "Проекты должны глубоко анализироваться и разрабатываться на 50-100 лет. К сожалению, большая часть дорог в Азербайджане предусмотрена на 3-5 лет. Разрабатывая эти проекты, необходимо учитывать долгосрочную перспективность".