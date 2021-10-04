https://news.day.az/society/1387316.html Назначен директор Главного управление здравоохранения города Баку
Назначен директор Главного управление здравоохранения города Баку
Назначен директор Главного управление здравоохранения города Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, им стал Эльчин Абдурахман оглу Амиров,
Ранее он занимал должность директора Шекинской центральной районной больницы.
Другим приказом Нелли Вейсова освобождена от должности директора Главного управления здравоохранения города Баку.
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