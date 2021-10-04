Эти лица смогут бесплатно посещать музеи, галереи и заповедники в Азербайджане

Лица, имеющие сертификат гида в Азербайджане, получат бесплатный доступ к музеям, галереям и заповедникам, находящимся в государственной собственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в первоначальной версии законопроекта "О туризме", который включен в план законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса.

В законопроекте отмечается, что предоставление лицам, имеющим сертификат гида, бесплатного доступа к музеям, галереям и заповедникам, находящимся в государственной собственности, будет стимулировать вовлечение гидов в процесс сертификации, что, в свою очередь, обеспечит предоставление качественных услуг туристам.