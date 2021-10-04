Агентство Азербайджана по разминированию подвело итоги работы за месяц на освобожденных территориях
Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию в связи с работами, проведенными на освобожденных от оккупации территориях с первого сентября по второе октября.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство, в указанный период на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов были обнаружены 429 противопехотных и 83 противотанковые мины, а также 533 неразорвавшихся боеприпаса.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены территории общей площадью 677 гектаров.
В период с 19 ноября 2020-го по второе октября 2021 года от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены территории общей площадью 5 537 гектаров.
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