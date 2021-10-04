В Азербайджане ряд продовольственной продукции будет считаться опасным

В Азербайджане установлены новые требования по безопасности продовольственной и кормовой продукции, которые отражены в предварительной версии законопроекта "О продовольственной безопасности", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

В п.11 законопроекта указано, что в Азербайджане запрещены производство, переработка и оборот опасной продовольственной и кормовой продукции.

Продовольственная продукция считается опасной, если:

11.2.1. продовольственная продукция непосредственно и косвенно в краткосрочный и долгосрочный период является опасной для жизни и здоровья нынешнего и будущего поколений;

11.2.2. в продовольственной продукции выявлены признаки порчи, гниения, а также, если они непригодны для потребления по причине содержания в них радиологических, токсикологических, физических, химических и микробиологических веществ и остаточный уровень их соединений выше уровня, установленного техническими нормативно-правовыми актами сферы продовольственной безопасности;

11.2.3. в составе продовольственной продукции обнаружены ингредиенты, запрещенные техническими нормативно-правовыми актами сферы продовольственной безопасности.

11.3. Кормовая продукция считается опасной, если:

11.3.1. она негативно влияет на здоровье животных;

11.3.2. продукция производящего продовольствие животного непригодна для человеческого потребления.

11.4. При установлении опасности продовольственной и кормовой продукции за основу должны быть взяты ее непригодность для использования в питании, плесень, порча, гниение, загрязнение посторонними инородными телами и др. причины загрязнения.

11.5. считающаяся опасной продовольственная и кормовая продукция находятся в одной упаковке, являются частью партии или груза.

Отметим, что законопроект планируется обсудить в рамках осенней сессии Милли Меджлиса (парламент).