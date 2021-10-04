На судебном заседании по делу экс-главы Аппарата ИВ Баку заслушаны показания свидетеля

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен судебный процесс по делу бывшего руководителя Аппаратом ИВ города Баку Расима Гулиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании под председательством судьи Фаига Ганиева в качестве свидетеля были заслушаны показания учредителя ЖСК FF-2011 Тамеллы Ибрагимовой.

Очередное заседание по делу назначено на 11 октября.

Отметим, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана по факту предоставления ЖСК FF-2011 незаконных разрешений на снос жилого дома, охраняемого государством как культурный памятник местного значения, жилых зданий на ул. Диляры Алиевой, 141 в Насиминском районе Баку и строительство новых жилых зданий.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что экс-руководитель Аппарата главы ИВ Баку Гулиев Расим Вагиф оглу лично подписал распоряжение № 346 от 31 мая 2018 года о строительстве офисов и жилых домов на территории Насиминского района.

С учетом вышесказанного против Гулиева было выдвинуто обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 314-2.3 (выделение земельных участков, либо выдача разрешения на проведение строительных или монтажных работ с нарушением правил, установленных законом) УК Азербайджана.

В его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.