https://news.day.az/society/1387667.html Тяжелое ДТП в Товузе, много пострадавших
Тяжелое ДТП в Товузе, много пострадавших
Стали известны имена пострадавших в ДТП в Товузе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей Prado и Mercedec, погиб житель села Кирен Джафаров Самир Эльман оглу (1996 г.р.).
Получили травмы житель села Кирен Самандаров Ясин Афиг оглу, Рзаев Мухтар Кямандар оглу, Эюбов Анар Махир оглу, Джафаров Самир Фармаил оглу, Нариманов Сархан Махир оглу. Состояние Эюбова тяжелое.
По факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре