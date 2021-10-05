Благотворительная акция для детей из семей шехидов при поддержке Bakcell.

Bakcell и компания "GİD CSR Consulting" объявили о начале конкурса детских рисунков под названием "Добавь красок в любовь к Родине! ". Основная задача проекта - помочь детям подарить заботу и внимание своим сверстникам - детям героических мучеников, отдавших свою жизнь за Родину.

В рамках проекта будет объявлен конкурс рисунков среди детей 7-17 лет, проживающих в Баку, Сумгаите и Абшеронском районе. Вся выручка от продажи выбранных картин будет направлена ​​на приобретение подарков детям шехидов Второй Карабахской войны. В результате проекта, подарки получат около 100 детей.

Таким образом, дети, принявшие участие в этой акции, организованной под лозунгом "Добавь красок в любовь к Родине!" получат возможность поддержать и протянуть руку дружбы своим сверстникам из семей шехидов.

Дети, желающие принять участие в акции, должны отправить свои рисунки на свободную тему по адресу office@gidconsulting.az до 1 ноября 2021 года.

С правилами участия в конкурсе и более подробной информацией об акции можно ознакомиться на странице https://gidconsulting.az/?p=101

Компания Bakcell держит в центре внимания развитие и образование детей, нуждающихся в особой заботе, а также их успешную интеграцию в общество. Программа корпоративной социальной ответственности Bakcell Stars ежегодно способствует повышению уровня образования и социального благополучия сотен детей.