В Загатальской больнице задержали выдававших фиктивные ковид-паспорта

В прокуратуре проведено расследование по факту выдачи фиктивного паспорта- COVİD в Загатальской ЦРБ.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в прокуратуре Загатальского района, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в выдаче должностными лицами указанной больницы фиктивного паспорта "COVID-19" не прошедшим вакцинацию людям, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог).

В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к совершению вышеуказанных преступных действий.