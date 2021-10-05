https://news.day.az/society/1387972.html В Загатальской больнице задержали выдававших фиктивные ковид-паспорта - прокуратура
В Загатальской больнице задержали выдававших фиктивные ковид-паспорта - прокуратура
В прокуратуре проведено расследование по факту выдачи фиктивного паспорта- COVİD в Загатальской ЦРБ.
Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в прокуратуре Загатальского района, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в выдаче должностными лицами указанной больницы фиктивного паспорта "COVID-19" не прошедшим вакцинацию людям, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог).
В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к совершению вышеуказанных преступных действий.
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