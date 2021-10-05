В Википедии продолжают размещать статьи о Второй Карабахской войне

В Википедии продолжается размещение статей о Второй Карабахской войне - боевых операциях, военнослужащих, героях Отечественной войны и шехидах на иностранных языках.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сказал Trend специалист по Википедии, исследователь-эксперт по диаспоре Эльнур Эльтюрк.

По его словам, волонтеры Википедии достойно выполняли возложенную на них миссию в информационной сфере.

Эльнур Эльтюрк отметил, что в настоящее время пользователи сообщества Википедии на азербайджанском языке продолжают создавать в онлайн-энциклопедии страницы о шехидах: "До сегодняшнего дня создано более 2 000 статей о шехидах Отечественной войны. Подчеркну, что со дня начала Второй Карабахской войны волонтеры Википедии мобилизовались, денно и нощно работали, чтобы пресекать провокации, которые враг проводил против Азербайджана в информационной сфере, отвечали на эти провокации фактами".