В некоторых районах Азербайджана выпал снег

Обнародована фактическая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по данным на 17:00 5 октября в Шахбузе, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Джейранчёле, Товузе, Агдаме, Агстафе, Балакяне, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Алтыагадже, Хачмазе, Губе, Гусаре, Халтане, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Ярдымлы, Лерике, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Шабране шел дождь.

В Грызе, Шахдаге, Хыналыге выпал снег.

Скорость северо-восточного ветра достигла в Нефтчале 20 м/с, в Нафталане, Шамахы - 18 м/с, в Гаджигабуле - 16 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове : в Баку, на острове Гум - 17 м/с, в Сумгайыте, Нефтяных Камнях - 16 м/с.

По информации станции "Нефтяные Камни", высота волн достигла 2.7 м.