В Азербайджане подвели итоги приема в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана во вторник подвел итоги приема в резидентуру на 2021/2022 учебный год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, кандидаты могут получить информацию о результатах конкурса на сайте ГЭЦ, а также отправив SMS с рабочим номером на короткий номер 7727.

По результатам вступительного экзамена 419 из 541 кандидата, участвовавшего в конкурсе, получили право продолжить обучение в резидентуре. Из них 141 парень и 278 девушек, 234 кандидата являются выпускниками текущего года, а 185 кандидатов - предыдущих лет.

С 6 октября на сайте abiturient.az в формате "PDF" будет доступен 4-й номер журнала "Резидентура", в котором содержится список зачисленных и проходных баллов по специальностям.

Поступившие в учебные заведения должны с 12 по 15 октября представить свои документы рабочим группам в соответствующих ведомствах и пройти регистрацию. Подробную информацию можно получить на сайте минздрава Азербайджана.

Зачисленные в Нахчыванский государственный университет могут получить информацию о регистрации на сайте учебного заведения.