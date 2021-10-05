Арестованные экс-сотрудники таможенного комитета Азербайджана заразились коронавирусом

В Бакинском суде по тяжким преступлениям во вторник продолжился судебный процесс по делу бывших сотрудников Государственного таможенного комитета, обвиняемых в получении взятки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании под председательством судьи Али Мамедова было отмечено, что подсудимые Орхан Зохрабов и Эмин Халилов заразились коронавирусом, поэтому они не смогли присутствовать на заседании.

Защитники подсудимых выступили с ходатайством о смене меры пресечения на домашний арест.

Суд отклонил ходатайство и отложил заседание на неопределенное время.

Согласно обвинению, на основании информации, поступившей 30 марта 2021 года из Государственного таможенного комитета о незаконных требованиях и волокитстве во время таможенного оформления, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проведено предварительное расследование и осуществлены совместные оперативно-розыскные меры.

Было установлено, что начальник отдела особых таможенных процедур Главного таможенного управления Баку Айдын Эйлазов, главные инспекторы отдела таможенных процедур и выплат того же структурного подразделения Эльмар Мирзоев и Эмин Халилов, а также работавший инспектором на таможенном посту "İpək Yolu" Мирага Агаев, таможенник Орхан Зохрабов, а также директор ООО "Global Broker" и специалист по таможенным делам в ООО "D2D Logistics" Джейхун Шабанов взамен на ускорение пропуска импортированных товаров через таможенный контроль и создание условий для пропуска товаров без уплаты в бюджет потребовали и получили в качестве взятки денежные средства.

17 мая 2021 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 УК Азербайджана. На основании собранных доказательств Эльмар Мирзоев, Эмин Халилов, Мирага Агаев, Джейхун Шабанов и Айдын Эйлазов были задержаны в качестве подозреваемых.