В Азербайджане за сутки выявлено 826 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 826 случаев заражения коронавирусом, 1 597 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

15 пациентов с коронавирусом скончались.