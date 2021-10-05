https://news.day.az/society/1388026.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 57 572 человека.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 15 949, вторую дозу получили 41 623 человека.
Общее число вакцинированных в стране составляет 8 795 572, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 824 323, вторую дозу получили 3 971 249 человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре