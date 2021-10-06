Кабмин внес поправки в получение денежной компенсации сотрудниками прокуратуры

Кабинет министров Азербайджана внес поправки в постановление №112 от 12 июля 2011 года об утверждении размера и порядка выплаты денежной компенсации сотрудникам прокуратуры, которые в связи со сменой места службы арендуют жилье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

В соответствии с изменениями, право на получение ежемесячной денежной компенсации, выплачиваемой сотрудникам прокуратуры, которые в связи со сменой места службы арендуют жилье, будут также иметь члены их семей.