https://news.day.az/society/1388149.html В Азербайджане изменились праздники 28 мая и 18 октября - ПОДРОБНОСТИ
В Азербайджане изменились праздники 28 мая и 18 октября - ПОДРОБНОСТИ
28 мая будет объявлен Днем Независимости.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в законопроекте "О Дне независимости", который был внесен в повестку сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
Согласно законопроекту, 18 октября будет объявлен Днем восстановления независимости. В то же время День Независимости и День восстановления независимости каждый год будут отмечаться как праздничные дни.
Отметим, ранее 28 мая отмечался как День Республики, 18 октября - как День государственной независимости.
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