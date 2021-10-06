Испокон веков в Азербайджане формировались традиции мультикультурализма и толерантности. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный раввин Бакинской религиозной общины европейских евреев Шнеор Сегал.

Он подчеркнул, что эти ценности являются частью политики, которую проводит Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Говоря о разрушенных оккупантами исторических и религиозных памятниках в Карабахе, Сегал сказал, что есть черта, которую нельзя пересекать.

"Я был в Агдаме. Печально было видеть Агдам, некогда процветающий и развивающийся город, лежащим в руинах. Горько было на это смотреть. Горжусь и очень рад, что Азербайджан активно восстанавливает освобожденные от оккупации земли. За время оккупации, продлившейся около 30 лет, эти территории подвергались разрушениям, а сегодня Азербайджан проделал на них огромную работу. Это еще раз свидетельствует о том, что наша страна идет по пути развития, благосостояния и процветания", - сказал Сегал.

Он сообщил, что 27 сентября - в День памяти во всех религиозных общинах Азербайджана была почтена светлая память шехидов 44-дневной Отечественной войны, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности нашей страны.

"Около 30 лет, на протяжении которых азербайджанские территории находились под оккупацией, мы ждали, надеялись, верили и молились, чтобы правда восторжествовала, чтобы на эти земли вернулись их истинные хозяева. 27 сентября, когда в Азербайджане отмечается День памяти, все народы, проживающие в нашей стране, представители всех религий молились и чтили светлую память шехидов. В мечетях, церквях и синагогах прошли церемонии поминовения. Это еще раз демонстрирует сплоченность и солидарность азербайджанского народа", - сказал главный раввин.