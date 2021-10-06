Почему меняются праздники 28 мая и 18 октября?

В поступившем в Милли Меджлис законопроекте "О Дне Независимости" вносится ясность в вопрос в связи с объявлением 28 мая Днем Независимости, 18 октября - Днем восстановления независимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поступившем в парламент документе отмечено, что 18 октября 2021 года исполняется 30 лет со дня восстановления независимости Азербайджанской Республики. Азербайджанский народ впервые с 1991 года отмечает этот праздник совершенно иначе, как народ-победитель, восстановивший свою территориальную целостность. В связи с этим большое значение имеет более точное выражение исключительно важных периодов в истории нашей государственности, особенно таких исторических дней, как обретение и восстановление независимости, в соответствии с их сущностью и содержанием.

Азербайджанский народ в начале прошлого столетия создал независимую республику, а в 1991 году была восстановлена независимость Азербайджанской Республики, как преемницы Азербайджанской Демократической Республики.

Таким образом, день подписания Декларации о независимости 28 мая 1918 года должен считаться Днем Независимости, день принятия Конституционного Акта "О государственной независимости Азербайджанской Республики" 18 октября 1991 года - Днем восстановления независимости.

Проект закона "О Дне Независимости", предусматривающий изменения, включен в повестку сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Отметим, до сих пор 28 мая в Азербайджане отмечался как День Республики, а 18 октября - как День государственной независимости.