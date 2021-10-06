Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 7 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но утром местами вероятны кратковременные дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-13, днем - 15-17 градусов тепла. В Баку ночью будет 11-13, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 мм ртутного столба до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60 %.

В районах Азербайджана ожидаются временами дожди. Ночью местами ожидаются ливни интенсивного характера, в горных районах возможен снегопад. Утром местами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 9-13, днем - 14-18 градусов тепла, в горах ночью - 0-5, днем - 5-9 градусов тепла, в высокогорье ночью - 2-5 градусов мороза, днем 0-2 градуса мороза.