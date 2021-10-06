Обеспечено водоснабжение города Шуша

Обеспечена подача воды в город Шуша и водоснабжение его жизненно важных объектов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в ОАО "Азерсу", после этого началась капитальная реконструкция систем снабжения питьевой водой.

В рамках первого этапа проекта по обеспечению города качественной питьевой водой предусматривается строительство водопровода и резервуаров, реконструкция части внутренней сети водоснабжения.

На первом этапе проекта в городе будет построено 2 водохранилища, будет реконструирован 6-километровый участок внутригородской сети.

Эти работы предусмотрено завершить до конца нынешнего года.

На следующем этапе проекта в соответствии с Генеральным планом городские системы снабжения питьевой водой и отходов будут полностью реконструированы.

С учетом перспективы проживания населения и развития туризма в Шуше рассматривается возможность использования реки Зарыслы в качестве альтернативного источника водоснабжения.

Отметим, после освобождения от оккупации города Шуша в рамках неотложных мер, принятых ОАО "Азерсу", 25 ноября 2020 года была обеспечена подача в город питьевой воды из источника Кичик Кирс, а 20 декабря из источника Зарыслы.