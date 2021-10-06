В азербайджанских вузах налажены системы проверки COVID-сертификатов у студентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это вытекает из требований изменения, внесенного Кабинетом министров в постановление "О мерах по продлению особого карантинного режима и устранении некоторых ограничений", согласно которому все учащиеся вузов и колледжей в возрасте 18 лет и старше должны иметь COVID-паспорт.

На данный момент актуальный вопрос заключается в том, какое соотношение учащихся от общего числа получили соответствующие документы в связи с коронавирусом.

Отвечая на запрос Trend, пресс-секретарь Азербайджанского технического университета Севиндж Искендерова сообщила, что в вузе уроки организованы как в традиционной форме, так и в онлайн-порядке.

"Около 91 процента студентов представили указанные документы, девять процентов из-за отсутствия требуемых сертификатов не допускаются на очные занятия. Они принимают участие в лекциях в онлайн-формате. Мы неоднократно связывались с этими студентами и доводили до их сведения постановление Оперативного штаба при Кабинете министров", - сказала Искендерова.

Пресс-секретарь Азербайджанского университета языков Ага Джафаров отметил, что деятельность в учебном заведении организована в соответствии с постановлениями Оперативного штаба при Кабмине и инструкциями министерства образования.

"Студенты в возрасте 18 лет и старше в обязательном порядке должны иметь COVID-паспорт или сертификат об иммунитете. Не прошедшие вакцинацию учащиеся не пропускаются в университет. На данный момент каких-либо негативных случаев не установлено", - сказал пресс-секретарь.

Заведующая отделом печати и связей с общественностью Азербайджанского архитектурно-строительного университета Наджиба Мирзоева сообщила, что в заведении учится 5 116 студентов в возрасте 18 лет и страше.

"Из этого числа 686 студентов не прошли вакцинацию, 96 студентов перенесли коронавирус и имеют иммунитет. У 87 студентов есть сертификат о противопоказании к вакцинации", - сказала Мирзоева.

Отметим, что в Азербайджане с 29 сентября возобновилось очное преподавание в вузах и колледжах, а также в V-XI классах общеобразовательных школ.