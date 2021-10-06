Возбуждено уголовное дело против лиц, срубивших 60 деревьев в Баку

Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, срубивших 60 деревьев в Баку.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в некоторых средствах массовой информации появилась информация о вырубке и уничтожении 60 деревьев в зеленой полосе на пересечении проспекта З.Буньядова группой лиц, представившихся сотрудниками общественного объединения "Помощь инвалидам Отечественной войны".

В 17-м отделе полиции Наримановского районного управления полиции на основании обращений граждан было проведено расследование, по факту возбуждено уголовное дело по статье 259.1 УК (незаконная вырубка деревьев, кустарников в лесах или на особо охраняемых природных территориях).