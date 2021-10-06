https://news.day.az/society/1388403.html В Азербайджане выявлено еще 1009 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 1009 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 1009 случаев заражения коронавирусом, 1378 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
12 пациентов с коронавирусом скончались.
На сегодня в Азербайджане выявлено 488 213 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 468 421 человек вылечился, 6 611 - скончались, число активных больных составляет 13 181.
За последние сутки в стране проведено 9 828 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 912 156.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре