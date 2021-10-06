В Азербайджане выявлено еще 1009 случаев заражения коронавирусом, 1378 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

12 пациентов с коронавирусом скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлено 488 213 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 468 421 человек вылечился, 6 611 - скончались, число активных больных составляет 13 181.

За последние сутки в стране проведено 9 828 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 912 156.