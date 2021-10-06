Почему важна вакцинация от COVID-19 третьей дозой

Увеличение сезонных заболеваний из-за похолодания приводит к ослаблению иммунной системы. Это делает необходимым повышение устойчивости иммунитета к коронавирусу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на пятое октября в Азербайджане свыше 8,7 миллиона человек прошли вакцинацию, в том числе свыше 4 миллионов получили обе дозы. В отчете Всемирного банка по Европе и Центральной Азии говорится, что в Азербайджане число прошедших полную вакцинацию (обе дозы) выше, чем средний мировой показатель.

Специалисты считают, что с наступлением холодов увеличивается риск дальнейшего распространения эпидемии. Кроме того, наличие на повестке дня более заразного штамма коронавируса Delta обуславливает более ожесточенную борьбу с вирусом. В настоящее время ведущие страны мира начали вводить своим гражданам третью дозу вакцины для предотвращения новых волн и распространения вируса.

Одним из факторов, показавших важность вакцинации третьей дозой, стало произошедшее в Израиле. Поскольку свыше половины населения этой страны полностью прошли вакцинацию, карантинные правила были смягчены. Однако после впервые выявленного в июле случая заражения штаммом Дельта показатель инфицированных в течение месяца достиг четырехзначного числа, а позднее - 10 тысяч человек.

Все это показывает, что регулярная вакцинация является единственным путем для защиты от COVID-19 (до того как будет найдено полностью эффективное средство). Увеличение числа инфицированных такими темпами побудило правительство Израиля предпринять активные шаги. В результате вакцинации 3-й (бустерной) дозой препарата ситуация в настоящее время взята под контроль.

В июле-августе 2021 года в Израиле было проведено исследование, к которому привлекли свыше 1,1 миллиона человек. Результаты показали, что бустерная доза снижает риск заражения в 11,4 раза и более чем в 10 раз предотвращает вероятность тяжелого течения заболевания.

С другой стороны, исследования показали, что действие вакцин против коронавируса со временем снижается. Согласно исследованиям Pfizer, эффективность вакцины ослабевает через 6-8 месяцев после приема второй дозы, возникает необходимость в третьей (бустерной) дозе для повышения иммунитета к болезни, что повышает устойчивость организма к коронавирусу в 3-5 раз по сравнению со второй дозой.

Бустерная доза вакцины направлена ​​на реактивацию иммунного ответа и, таким образом, на повышение эффективности вакцины.

Британские официальные лица в сентябре этого года рекомендовали вакцинировать все уязвимые группы, в том числе медицинских работников и людей старше 50 лет.

В Германии с прошлого месяца начато введение третей дозы вакцины пожилым и людям с ослабленной иммунной системой. Франция также начала предлагать вакцинироваться третьей дозой людям старше 65 лет, людям с особыми заболеваниями и персоналу домов престарелых. В Канаде также была одобрена вакцинация третьей дозой лиц со слабым иммунитетом.

В числе стран, которые начали вакцинацию третьей бустерной дозой, также США. Из-за новой волны заражения в этой стране третья доза вакцины с 22 сентября предлагается людям старше 65 лет, а также тем, кто находится в группе риска и лицам с высокой вероятностью заражения коронавирусом.

Кроме того, вакцинация третьей бустерной дозой началась в Турции, Китае, Австрии, Бельгии, Финляндии, Венгрии, России, Испании и Швейцарии.

Сегодня и в Азербайджане достаточно запасов вакцины для начала вакцинации третьей дозой. Рост числа инфицированных и летальных случаев на фоне распространения новых волн заражения также свидетельствует, что нам необходимо принимать более серьезные меры против глобального бедствия. Вакцинация третьей дозой в стране рекомендуется всем медицинским работникам, получившим 2 дозы вакцины, лицам старше 60 лет, а также людям с ослабленной иммунной системой. В качестве третьей дозы можно использовать все вакцины, одобренные в Азербайджане.

Стоит отметить, что в настоящее время в стране используются 4 вида вакцин против коронавируса - Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Sputnik V.