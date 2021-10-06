https://news.day.az/society/1388436.html Завтра на этой бакинской улице частично ограничат движение транспорта - причина
Завтра на этой бакинской улице частично ограничат движение транспорта - причина
Завтра в рамках ремонтных работ на улице Алы Мустафаева с утренних часов и до вечера будет временно ограничено движение транспорта на проспекте Зии Буниятова в направлении круга "3-й микрорайон" (на второстепенном участке дороги).
Как сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве, по этой причине схемы движения маршрутных автобусов № 7A, 7B, 67, 85, 199 и 211, которые курсируют по указанному участку, будут организованы по альтернативным улицам, передает Day.Az.
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