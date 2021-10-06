Новый вид мошенничества в Азербайджане

В последнее время из зарубежных стран гражданам Азербайджана поступают звонки. Звонящие говорят, что их банковские счета находятся под угрозой.

Об этом сказал Trend эксперт в области ИКТ Фарид Пардашунас, передает Day.Az.

По его словам, основной целью этих атак были владельцы банковских карт.

"От граждан требуется по возможности предоставить данные банковской карты. Тем самым злоумышленники получают 16-значный код на банковской карте, код CVV и срок действия карты. Доверчивые люди думают, что их карты действительно находятся под угрозой", - сказал эксперт.

По его словам, мошенники даже могут звонить с банковских номеров.

"Если мы обратим внимание на последние атаки, то увидим, что это были иностранные номера. Иногда с клиентом говорят по-русски. Граждане не должны теряться в это время. К сожалению, когда информация об их банковских счетах передается другой стороне, средства в банке переводятся на иностранный счет. В этом случае государственные органы и банки испытывают трудности с возвратом этих средств. Потому что преступники уже получили средства и обналичили их. Граждане должны быть осторожны, чтобы не стать жертвами таких кибератак. Владельцы карт не должны предоставлять информацию о карте, независимо от личности другой стороны, даже если звонит сам сотрудник банка. Необходимо обратить внимание на один нюанс: банки, государственные учреждения и частные организации никогда не запрашивают личную информацию по телефону при общении со своими клиентами. Если банковский счет находится под угрозой, то банк сам технически вмешивается в ситуацию. При необходимости, клиент приглашается в банк, и проблема выясняется там", - сказал Пардашунас.

"Такое мошенничество называется банковской инженерией. В людях рождаются ложные чувства радости и ложного страха. Например, "вы выиграли в лотерею 50 000 манатов". Пожалуйста, предоставьте данные своей карты, и мы переведем деньги на вашу карту. Примером ложного чувства страха является то, что ваш банковский счет заблокирован, и с него были сняты деньги. Под таким предлогом мошенники могут получить ваши данные", - добавил эксперт.