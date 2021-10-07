https://news.day.az/society/1388588.html Нападение на АЗС в Лянкяране - есть пострадавший
Нападение на АЗС в Лянкяране - есть пострадавший
В Лянкяранском районе произошло нападение на автозаправочную станцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, неизвестные совершили нападение на автозаправочную станцию, расположенную в селе Гирденли.
В результате нападения на сотрудников АЗС, совершенного с целью грабежа, Амиду Шакир оглу Керимову (1983 г.р.) были нанесены увечья тупым предметом. Пострадавший был доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести и немедленно прооперирован.
В настоящее время устанавливаются личности лиц, совершивших ограбление.
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