Нападение на АЗС в Лянкяране

В Лянкяранском районе произошло нападение на автозаправочную станцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, неизвестные совершили нападение на автозаправочную станцию, расположенную в селе Гирденли.

В результате нападения на сотрудников АЗС, совершенного с целью грабежа, Амиду Шакир оглу Керимову (1983 г.р.) были нанесены увечья тупым предметом. Пострадавший был доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести и немедленно прооперирован.

В настоящее время устанавливаются личности лиц, совершивших ограбление.