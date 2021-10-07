Названа причина холодной погоды для начала октября в Азербайджане

В Азербайджане в начале октября почти ежедневно идут дожди, и причиной этого является антициклон, пришедший из Центральной России, а также проникающие на территорию нашей страны холодные атмосферные фронты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

В начале нынешнего октября в Азербайджане среднесуточная температура воздуха составила 16,9 градуса тепла, тогда как в это время в прошлом году она превышала 20 градусов. То есть среднесуточная температура воздуха сегодня ниже прошлогоднего показателя на 3,3 градуса, сказала Тагиева.

Она отметила, что количество выпавших в Шамкире осадков составило 94 миллиметра, Агстафе - 103, Огузе - 93, Балакене - 98, Загатале - 111, Лянкяран-Астаринской зоне - 63-103 миллиметра.

"В результате проливных дождей сошли сели в Товузе, Исмаиллы и Загатале. В Шахдаге высота снежного покрова составила четыре, Огузе и Хыналыге - три, Лазе - два сантиметра", - сказала Тагиева.