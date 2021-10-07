Третьяя доза вакцины делает защиту от коронавируса устойчивой

"После двух доз вакцины, введенных ранее, вводится 3-я (бустерная), то есть дополнительная усиленная доза, чтобы количество антител в иммунной системе не падало".

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBIB, инфекционист Васиф Алиев.

Он сказал, что бустерная доза вводится спустя 6 месяцев после второй дозы вакцины, потому что защита со временем ослабевает. Инфекционист отметил, что две дозы вакцины создают достаточное количество антител, но спустя некоторое время после двух доз их количество снижается.

По словам В.Алиева, 3-я доза ничем не отличается от других: "Ее просто вводят с целью продления срока защитной способности вакцины. Пока пандемия бушует, нет точного лечения, у нас просто есть вакцина, мы хотим сделать защиту устойчивой. Процесс вакцинации в Азербайджане начался с января. Примерно с августа люди начали вакцинироваться бустерной дозой".