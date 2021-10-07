Важное заявление TƏBİB в связи с третьей дозы вакцины

Итоги исследований свидетельствуют о том, что третья доза вакцины от коронавируса в 11 раз снижает вероятность повторного инфицирования и в 19 раз - развития осложнений у людей в возрасте старше 60 лет.

Как передает Day.Az, об этом сказала в четверг Trend глава департамента Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

"По информации американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), третья доза вакцины от COVID-19 рекомендована людям старше 65 лет по прошествии шести месяцев после полной вакцинации, а также лицам старше 18 лет, которые имеют сопутствующие заболевания и живут или работают в условиях высокого риска инфицирования. В Национальной службе здравоохранения Великобритании сообщили, что третью дозу могут получить граждане старше 50 лет, входящие в группу риска лица в возрасте старше 16 лет, а также те, кто живет и работает в условиях высокой угрозы инфицирования. В Израиле третью дозу вакцины вводят гражданам старше 60 лет, а с августа - старше 12 лет", - сказала Гараева.

По словам главы департамента, максимальный положительный эффект от введения третьей дозы вакцины зафиксирован среди людей в возрасте старше 65 лет.

"ВОЗ рекомендует третью дозу пациентам, проходящим иммуносупрессивную терапию, и людям, входящим в группу риска. Итоги исследований, проведенных в Турции, США и Канаде, доказали эффективность введения третьей дозы вакцины от коронавируса", - сказала Гараева.