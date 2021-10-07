В Азербайджане меняется порядок оказания амбулаторной помощи больным коронавирусом

"Протоколы, используемые в амбулаторной службе, пересматриваются в соответствии с рекомендациями оперативного штаба. Потому что изменился и спектр пациентов, получающих лечение в амбулаторных условиях".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения ТАйяр Эйвазов на слушаниях "О текущей ситуации в стране в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), вакцинации и других мерах" в комитете по здравоохранению Милли Меджлиса.

Главный инфекционист отметил, что если раньше дома лечились только легко переносящие болезнь пациенты, то теперь амбулаторные услуги оказывают и пациентам в состоянии средней тяжести: "Их лечение должно быть более комплексным. Это будет отражено в протоколах, которые мы представим общественности в ближайшее время".