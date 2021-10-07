https://news.day.az/society/1388849.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Шабранском районе произошло землетрясение магнитудой 3,4.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Подземные толчки были зарегистрированы в 15:01 по местному времени седьмого октября. Их эпицентр находился в 11 километрах к северо-западу от сейсмостанции "Сиязань" на территории Шабранского района.
Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров.
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