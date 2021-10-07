Определен новый порядок предоставления статуса шехида и семьи шехида

Изменился порядок предоставления статуса шехида и семьи шехида.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в изменении в "Правилах увековечения имени шехида и применения льгот к семьям шехидов", внесенном постановлением, которое подписал сегодня премьер-министр Али Асадов.

В соответствии с изменением, лицо, заинтересованное в предоставлении справок о признании шехидом или семьей шехида в отношении офицерского состава и прапорщиков Министерства обороны, а также в предоставлении справок Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в отношении других военнослужащих (солдат, матросов и сержантов) сможет обратиться и в единые координационные центры по обращениям членов семей шехидов, военнослужащих, получивших увечья вследствие войны и лиц с инвалидностью.