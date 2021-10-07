Поступающие в Азербайджан вакцины тестируются в лабораториях в Турции

"Мы понимаем беспокойство каждого человека по поводу состава вакцин".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что CoronaVac впервые выбрана и доставлена в страну поскольку состав и производственная платформа вакцины были известны:

"В течение многих лет вакцина против гепатита А изготавливается на одном и том же заводе по одной и той же методике. Точно так же вакцина против коронавируса была разработана по той же технологии. После мы подали заявку на использование возможностей лабораторий там во время нашего визита в Турцию в конце декабря прошлого года. Все вакцины, поступающие в Азербайджан, проходят испытания в двух лабораториях в Турции. Без этих ответов Министерство здравоохранения вакцины не использует".