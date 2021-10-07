Сколько процентов населения Азербайджана прошло вакцинацию?

За девять месяцев этого года второй дозой вакцинировались 53,2 процента населения Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг сказал замминистра здравоохранения Виктор Гасымов на слушаниях парламентского комитета по здравоохранению в связи с текущей ситуацией в стране по СOVID-19, вакцинации и принимаемым мерам.

По его словам, в Баку этот показатель еще выше - 66,2 процента.

Виктор Гасымов заявил, что только в сентябре было использовано 1,7 миллиона доз вакцины. Это означает, что в среднем за сутки граждане получили 60 тысяч доз.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января 2021 года. Согласно информации на шестое октября, общее количество использованных доз вакцины в стране составило 8 841 520. При этом первую дозу вакцины получили 4 837 342, вторую - 4 004 178 человек.